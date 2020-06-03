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البترول تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

10:08 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
البترول تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

وزير البترول

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء إنه في تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية.

وأضافت في بيان صحفي أن تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم .

جاء ذلك فى تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الجيولوجي، أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر.

يذكر أن الشركة حققت كشفا بتروليا كبيرا في شهر ديسمبر 2019 في البئر الاستكشافي ASH-2 والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 ملايين قدم مكعب غاز.

وزارة البترول الصحراء الغربية كشف بترولي منطقة أبوسنان

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