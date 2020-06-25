وزير المالية يكرم فريق عمل وحدة إدارة الدين العام

كتب- مصطفى عيد:

كرم محمد معيط وزير المالية، فريق عمل وحدة "إدارة الدين العام" بوزارة المالية؛ تقديرًا لتفانيهم فى أداء واجباتهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين العام، على النحو الذي يُساعد في تحسين الأداء الاقتصادي، وفقا لبيان من المالية اليوم الخميس.

وأكد الوزير أن جائحة كورونا المستجد أدت إلى آثار سلبية كبيرة على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا، بما يتطلب مضاعفة الجهود للتعامل الإيجابي السريع مع هذه التداعيات سواءً على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي.

وقال الوزير: "كالعادة دومًا يكون الرهان على الطاقات الخلاقة للشباب الواعد في تحقيق المعادلات الصعبة وتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة".

وأضاف الوزير، موجهًا حديثه للمكرمين: "نجاحكم في إنجاز المهام المسندة إليكم يُتَّرجم أداءً احترافيًا لفريق عمل متناغم يستحق منا كل التحية والتقدير والتكريم والدعم اللامحدود أيضًا".

ونصح الوزير المكرمين قائلا: "استمروا في تطوير قدراتكم والسعي الجاد لتوطين الخبرات الدولية ببلدنا؛ فأنتم وغيركم من الشباب المخلص الوفي بمختلف القطاعات، أمل مصر وسر قوتها وتقدمها ونهضتها".

كما أكد الوزير أن العديد من الكفاءات المصرية من وحدة إدارة الدين العام، ووحدة السياسات الكلية والوحدات الأخرى بوزارة المالية يعملون حاليا في المؤسسات المالية العالمية والإقليمية ويرفعون اسم مصر عاليا.

وأشاد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بنجاح منظومة العمل بروح الفريق الواحد فى وحدة إدارة الدين العام، الأمر الذي يرفع سقف أحلام وتطلعات الوزارة في تحقيق المزيد للوطن خاصة أن لديها كفاءات قادرة على العطاء المتواصل.

وأشار كجوك إلى الاهتمام الكبير الذي يُوليه الوزير لمحور تنمية القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية في ظل التطورات العالمية المتلاحقة التي يجب مواكبتها أولاً بأول.

والمكرمون هم: محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، ومصطفى رمضان، وإيمان عبد العظيم، ونهى أحمد، وريم سيد، وعمر جمال، وعبد الرحمن محمد.