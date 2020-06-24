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الصناعة: سامسونج تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 84 مليون دولار

01:29 م الأربعاء 24 يونيو 2020
الصناعة: سامسونج تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 84 مليون دولار

خلال لقاء عقدته وزيرة التجارة والصناعة

كتبت- دينا خالد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن شركة سامسونج تخطط لتوسعات بالسوق المصري، تتضمن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج شاشات الحاسب الآلي بجانب مصنع إنتاج التليفزيونات باستثمارات تبلغ 84 مليون دولار على 5 سنوات.

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته وزيرة التجارة والصناعة، مع وفد من شركة سامسونج العالمية، بحضور شونكي كوان رئيس مجلس إدارة سامسونج مصر، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

واستعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت جامع إلى وجود شركة سامسونج في مصر ساهم في زيادة صادرات الإلكترونيات المصرية للأسواق العالمية حيث تصدر الشركة ما يزيد عن 85% من إنتاجها لأسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية وعدد من أسواق دول القارة الإفريقية.

وحول رغبة الشركة فى تطوير سلاسل الإمداد لتصنيع مستلزمات الإنتاج الخاصة بشركة سامسونج، أكدت جامع دعم الوزارة لهذا التوجه بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الشركة في توطين صناعة الإلكترونيات وكذا لتحقيق رؤية وخطة الوزارة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

وقال شونكي كوان، رئيس مجلس إدارة مصنع سامسونج للإلكترونيات في مصر، إن مصر تحظى بأهمية كبيرة من جانب الشركة خاصة وأنها تمثل إحدى الدول المحورية بالمنطقة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة للأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف كوان، أن شركته حريصة على نقل التكنولوجيات والخبرات والمعرفة الكورية للاقتصاد المصري من خلال توطين عدد من الصناعات الجديدة وتوفير برامج تدريبية للكوادر المصرية بكوريا فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وأشار كوان، إلى سعي سامسونج للاستفادة من كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية فى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.

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