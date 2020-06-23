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منظمة: تراجع التجارة العالمية تاريخي ولكن كان يمكن أن يكون أسوأ

02:39 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
منظمة: تراجع التجارة العالمية تاريخي ولكن كان يمكن أن يكون أسوأ

منظمة التجارة العالمية

القاهرة- وكالات:

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولي من العام بسبب جائحة كوفيد-19 ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

وتوقعت المنظمة ومقرها جنيف في أبريل الماضي تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32% في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافي بما بين 21 و24% في عام 2021، بحسب وكالة رويترز.

ولم تحدد المنظمة أرقاما جديدة اليوم الثلاثاء لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.

وقالت المنظمة إن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة 3% في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5% في الربع الثاني على أساس سنوي.

وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو "تراجع التجارة الذي نراه حاليا ضخم تاريخيا- في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا".

منظمة التجارة العالمية فيروس كورونا

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