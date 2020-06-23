12 ميزة لتطبيق رقم الحساب البنكي الجديد من أول 30 يونيو

كتبت – منال المصري:

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، في بيان اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق الرقم المصرفي الدولي لحسابات العملاء والمعروف ب ( IBAN) بداية من 30 يونيو الحالي 2020.

وأوضح في البيان، أنه بذلك تتوافق البنوك العاملة بالسوق المصري مع معايير أسواق المال والأعمال الدولية الايزو 13616.

ويشير أشرف القاضي إلى أن تطبيق منظومة الرقم المصرفي الدولي International Bank Account Number (IBAN) يهدف إلى تعظيم الأداء المالي والمصرفي للبنوك المصرية عالميا.

وأضاف أنه يضمن التفاعل المؤثر والمباشر لسوق المعاملات المالية المصرية وسط أسواق المال والأعمال العالمية. فضلا عن أهميته في تحسين وتطوير الأداء العام لسوق المعاملات المالية المصرية.

وأوضح القاضي أن منظومة (IBAN) تتضمن تطبيق عدد من الرموز أو الأكواد العالمية اللازمة لعملية التوحيد والتحديث الإلكتروني لأرقام حسابات العملاء لتتوافق مع معايير الأيزو 13616 وهم : كود باسم البلد - كود الكتروني - كود البنك - كود الفرع - ورقم حساب العميل.

وأضاف القاضي أن منظومة (IBAN) طبقت في 77 دولة حول العالم، وكان لها تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر على نمو اقتصاد هذه الدول بشكل عام وعلى العملاء وعلى طبيعة الخدمات المقدمة لهم بشكل خاص.

وأشار إلى أن لها تأثير كبير في تحسين سوق المعاملات المالية لتصبح جزءا أساسيا من المعاملات المالية لهذه الدول.

وحدد القاضي 12 ميزة لتطبيق الرقم المصرفي الدولي IBAN وهم :

1 - الرقم المصرفي الدولي الموحد يعمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال داخليا وخارجيا.

2- التطبيق الكامل لمبدأ إجراء المعاملات المالية المباشرة Straight – Through Process في مجال التحويلات لتحقيق أقصي استفادة قومية ودولية.

3- يعمل IBAN على تحقيق أقصى درجات الدقة في مجال تحويلات الأموال إلكترونيا داخليا وخارجيا، مما ينعكس على كسب رضاء العملاء الحاليين.

4- تشجيع العملاء نحو تعظيم حجم المعاملات البنكية الرقمية.

5- يعمل على تسهيل إجراء كافة المعاملات المالية داخليا / خارجيا للعملاء بصورة مباشرة إلكترونيا من خلال القنوات المصرفية المختلفة مثل : الإنترنت البنكي – ماكينات الصراف الآلي – الموبايل البنكي والتليفون البنكي – المحافظ الرقمية.

6- يساهم في تغيير ثقافة المجتمع ونمو سوق المعاملات الإلكترونية.

7- تقليل التكلفة العامة للمعاملات المالية خاصة النقدية.

8 - تحسين جودة الخدمة البنكية المقدمة خاصة في مجال التحويلات داخليا وخارجيا.

9 - التقليل من عمليات التدخل البشري.

10 - تطوير فاعلية العناصر البشرية وتوجيهها نحو وظائف أكثر خلاقة.

11- تلافي الأخطاء الشائعة من اجراءات عمليات تحويل الأموال داخليا وخارجيا.

12- تطوير عمليات الدفع الإلكتروني داخليا.

وأوضح القاضي، أن البنك المركزي أصدر تعليماته بتطبيق منظومة IBAN بجميع البنوك على مرحلتين :

المرحلة الأولى وتتضمن : تطوير البنية التحتية والأنظمة الالكترونية للبنك محليا لتستوعب تطبيقات منظومة IBAN كذلك تطبيق منظومة IBAN على حسابات العملاء الحالية والمستجدة، وإجراء خطة تدريب مكثفة لرفع كفاءة العناصر البشرية والتعامل باحترافية مع منظومة IBAN

وقال إن المرحلة الثانية تتضمن: تدشين خطة إعلامية لتوعية العملاء بأهمية تطبيقات منظومة IBAN على المستوى المحلي، وتطبيق منظومة IBAN لحسابات العملاء المصدرة الجديدة خاصة مع خطوات البنك المركزي والدولة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي وتطبيقات الدفع الالكتروني والتحول لمجتمع غير نقدي.

وتتضمن تهيئة الأنظمة البنكية لإصدار التقارير وعناصر التنبيه اللازمة وفقا لسياسة كل بنك. وتطبيق منظومة IBAN في عمليات تحويل الأموال داخليا وخارجيا.

وتشمل المرحلة الثانية، تطوير تطبيقات العمليات المركزية لكل بنك لتستوعب العمل وفق منظومة IBAN ومبدأ إجراء المعاملات المالية المباشرة Straight – Through Process وفوائدة الكثيرة.