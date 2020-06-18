القباج تطلق منصة التواصل التفاعلي لوزارة التضامن الاجتماعي



كتبت- ياسمين سليم:

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منصة التواصل التفاعلي لوزارة التضامن والتي تمكن الوزارة من التواصل مع المواطنين المستفيدين من البرامج والأنشطة الخاصة بها عبر الهاتف المحمول من خلال رقم (1442)، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت القباج إن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال إلى الخدمات الرقمية والتفاعلية، ومعرفة آراء المواطنين وتحسين نظم المتابعة وبالتالي تحسين أداء الوزارة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي أول جهة حكومية تطلق التواصل التفاعلي من خلال خاصية "RapidPro".

وأضافت أن منصة التواصل التفاعلي هي منظومة تعتمد على إرسال واستقبال رسائل قصيرة على التليفون المحمول مجاناً بين الوزارة والمواطنين المستهدفين لتوصيل المعلومات الصحيحة عن خدمات الوزارة.

وذكرت الوزيرة أنه من خلال هذه المنصة ستتمكن الوزارة من تنفيذ برامج التوعية المختلقة ورسائل التوعية الخاصة بالقضايا الاجتماعية المختلفة، وفي نفس الوقت استقبال رسائل الجمهور التي تتضمن ردود أفعالهم ومواقفهم وآرائهم المختلفة حول الخدمات المقدمة.

وأوضحت القباج أن الوزارة بدأت بالفعل باستهداف المستفيدين من تكافل وكرامة، وتم إعداد الرسائل الخاصة بهم على المنصة خاصة فيما يتعلق بمشروطية التعليم والصحة.

وقالت إنه سيتم تصميم الرسائل الخاصة بالموضوعات التي يعمل عليها برنامج وعي للتنمية المجتمعية مثل الصحة، والنظافة، والقضية السكانية، ومكافحة إدمان المخدرات، وغيرها من الموضوعات.



وأضافت القباج أنه من أجل تشجيع المواطنين على التعامل مع المنصة التفاعلية ولاستخدامها بشكل أكثر فاعلية، تم تصميم رسائل حول التوعية بفيروس كورونا وتصميم مسابقة بجوائز تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه، وتستهدف توعية الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حول خطورة فيروس كورونا.



وذكرت أن المنصة أداة جديدة ستستخدمها الوزارة على الوجه الأمثل؛ للتواصل والتفاعل مع المواطنين وخاصة السيدات التي ترتفع لديهن نسبة الأمية، وتستهدف الوزارة المواطنين بكافة خدمات الوزارة، وأهمها تكافل وكرامة والتأمينات والمعاشات، وتوعية المواطنين بـ 12 رسالة لوعي، كما يمكن استخدامها للدعوة للتطوع والتنسيق بين الجمعيات الأهلية.



وأشارت الوزيرة إلى أن الحرمان من المعرفة في بعض المجتمعات النائية والريفية هو شكل من أشكال الفقر متعدد الأبعاد، وحق المواطنين في المعرفة جزء من عمل وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهته، حيث أن المعرفة تبدأ بمعلومة ثم تصبح معرفة ثم تصبح تغييرا في السلوك ليؤدي في النهاية إلى تنمية في المجتمع.

وأوضحت أن كل الرسائل الواردة من المواطن الصادرة إليه ستتحمل الوزارة تكلفتها بالكامل، مضيفة أن الوزارة اشترت 3.5 مليون خط تليفون محمول سيتم توزيعهم على كل الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة حتى يتم التواصل المستمر بين الوزارة والمستفيدين وإعلامهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة كالمشروطية والإقراض متناهي الصغر.

ميزة أخرى للمنصة أنها ستوفر ثورة معلوماتية، من خلال البيانات الواردة من المواطنين، يمكن خلالها تحليل هذه البيانات والخروج منها باستنتاجات والاستدلال عليها بآراء ومعلومات جديدة، بحسب الوزيرة.