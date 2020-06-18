فتح باب الترشح لرئاسة شركة مصر للمقاصة الأحد المقبل



كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشح لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة، بحسب بيان من إدارة البورصة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت في أبريل الماضي، على استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وشغل عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة منذ 2005، وكان قبلها رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية في الفترة (مارس – سبتمبر 2011).

وقالت البورصة في بيان اليوم، إنه سيبدأ تقديم طلبات الترشح يوم الأحد المقبل 21 يونيو 2020، على أن يغلق يوم الخميس 25 يونيو.

وأضافت أنه ستنتهي مدة عضوية من يتم انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة بنهاية مدة مجلس الإدارة الحالي في 17 يوليو 2020.

ويجب أن تتوافر في المرشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة، المعايير والشروط المنصوص عليها، في القوانين والقرارات ذات الصلة، خاصة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 96 لسنة 2014 بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، يستلزم التقديم، إرفاق الأوراق و المستندات المؤيدة لبيانات السيرة الذاتية للمرشح، وصورة شخصية حديثة للمرشح، وصحيفة الحالة الجنائية وإقرارات تعهد كم المرشح باستيفاء الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشخص الطبيعي المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

ومصر للمقاصة، هي شركة تقوم بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية. وتعتبر الشركة هي المسئولة عن إتمام عمليات نقل الملكية الخاصة بعمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة وأصبح نقل ملكية الأوراق المالية يتم على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP).

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، قال إن مجلس إدارة الهيئة يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات قادمة مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة او الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.