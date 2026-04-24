إعلان

أمريكا تفرض عقوبات على شبكة عالمية مرتبطة بتجارة النفط الإيراني وأسطول الظل

كتب : وكالات

10:17 م 24/04/2026

وزارة الخزانة الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شبكة عالمية تغذي تجارة النفط الإيرانية وأسطول الظل، مؤكدة أن العقوبات تستهدف مصفاة صينية مستقلة و40 شركة شحن وسفينة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن مصافي النفط المستقلة في الصين تواصل أداء دور حيوي في دعم الاقتصاد النفطي الإيراني.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بأنه فرض عقوبات على شركة هنغلي للبتروكيماويات (داليان) المحدودة، وهي مصفاة نفط صينية مستقلة تعمل بنظام "إبريق الشاي".
وأوضح المكتب أن هنغلي تُعد من أكبر عملاء إيران في مجال النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى، حيث اشترت نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، مشيرًا إلى استهداف نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن ما يُعرف بالأسطول الإيراني غير الرسمي.
وأكد البيان أن هذه الشبكة تُشكل شريان حياة ماليًا للنظام الإيراني عبر نقل النفط والبتروكيماويات، بما ينعكس على قدرته على توليد الإيرادات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن سياسة الضغط الاقتصادي تحكم قبضتها المالية على النظام الإيراني، ما يُعيق أنشطته في الشرق الأوسط ويُساعد على الحد من طموحاته النووية.
وأضاف أن الوزارة، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستواصل تضييق الخناق على شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية، محذرًا من أن أي جهة تُسهّل هذه التدفقات ستتعرض للعقوبات الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 13902 واستكمالًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، موضحًا أن وزارة الخزانة فرضت منذ فبراير 2025 عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران.
كما أوضح أن مصافي النفط الصينية المستقلة المعروفة باسم "مصافي إبريق الشاي" تستحوذ على غالبية النفط الخام الإيراني، وأن شركة هنغلي تلعب دورا بارزا في شراء النفط الإيراني، بما في ذلك شحنات مرتبطة بالقوات المسلحة الإيرانية، ما يدر على الجيش الإيراني مئات الملايين من الدولارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النفط الإيراني إيران وأمريكا الخزانة الأمريكية دونالد ترامب

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

