منتجو الكمامات الطبية: وقف التصدير منطقي لتلبية الطلب في السوق المحلي أولا

كتبت- شيرين صلاح:

رحب متعاملون في قطاع المستلزمات الطبية بقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع باستمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر، وذلك في ظل استمرار تفاقم أزمة كورونا في مصر.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قرارًا باستمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "الكمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

وقال بيان من الوزارة اليوم، إن القرار نص على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.

وفي منتصف مارس الماضي أوقفت وزيرة التجارة والصناعة، تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات")، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر.

وقالت جامع في بيان اليوم، إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن قرار وزارة الصناعة بمد وقف تصدير المستلزمات الطبية قرار جيد ومتوقع في ظل استمرار أزمة كورونا بمصر والاحتياج إلى توفير الإنتاج المحلي داخل البلاد.

وهو ما اتفق معه ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للمستلزمات الطبية، قائلا إن "مصر حاليا ستدخل على المرحلة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي نحتاج إلى أن تكون كل الطاقة الإنتاجية داخل البلاد، لأن لا أحد يستطيع أن يحدد متى ستنتهي الأزمة".

وأضاف جورج، أن المجلس التصديري يتواصل حاليا مع وزارة الصناعة للتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لمعرفة الاحتياج اليومي من المستلزمات الطبية والكمامات وتوفيره لها، بالإضافة إلى معرفة حجم الطاقة الإنتاجية اليومية للمصانع بمصر.

وتابع جورج، أن المجلس ينسق مع الوزارة "بحيث يُسمح في حالة وجود فائض عن الاحتياج في المرحلة المقبلة أن يتم تصديره للخارج".

ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا،ا ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر 15 مصنع، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله رئيس شعبة المستلزمات الطبية.

وقال عزت إن الإنتاج اليومي من الكمامات الطبية في مصير يصل حاليا إلى أكثر من 2 مليون كمامة.