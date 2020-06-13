5 بنوك تشارك في مبادرة رواد النيل وتستقبل أكثر من 800 فكرة

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد عباس، رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري، إن عدد البنوك المشاركة في برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة يبلغ 5 بنوك.

وتعمل هذه البنوك على تقديم الدعم المالي والعيني والاستشارات للشباب والمبتكرين وأصحاب المشروعات الناشئة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومنتجات حقيقية وطرحها بالأسواق، بحسب عباس.

وأضاف عباس في بيان صادر اليوم أن البنوك المشاركة هي، بنك قطر الوطني الأهلى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.

واستقبلت الخمسة بنوك أكثر من 800 فكرة، تم اختيار نحو 200 فكرة منها لحضور المعسكر التدريبي الأولي ليتم عرضها على لجنة التحكيم واختيار حوالي 74 فكره منهم لدخول حاضنات الأعمال والحصول على خدماتها، بحسب عباس.

ويشار إلى أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة قومية انطلقت في فبراير 2019 برعاية البنك المركزي المصري لدعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري خاصة القطاعات الانتاجية،ومساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

وأشار عباس، إلى أن برنامج الحاضنات يساعد الشركات في عمليات التشبيك مع العملاء أو مع المستثمرين واستخدام الإمكانيات المتاحة بالبرامج الأخرى بالمبادرة مثل المصنع المصغر أو مركز الاسطمبات أو بيت التصميم أو غيرها من الخدمات التي تقدمها مبادرة رواد النيل.

وأوضح عباس، أن برنامج حاضنات الأعمال خلال عام احتضن أكثر من 70 شركة ناشئة في مجالات صناعة الأثاث الذكي ومتعدد الاستخدام وقطاع مواد البناء من خلال منتجات ابتكارية معاد تدويرها أو موفرة للطاقة.

وكشف عباس عن أن برنامج حاضنات الأعمال يستهدف خلال العام الحالي احتضان أكثر من 50 شركة ناشئة جديدة، في قطاعات الأثاث المنزلي والديكورات والتنمية المستدامة وإعادة التدوير والتعبئة والتغليف والتطبيقات التكنولوجية والمواقع الإلكترونية.