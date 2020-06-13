تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار21 بلغ اليوم السبت 778 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666.8 جنيه، وعيار 24 نحو 889 جنيها، والجنيه الذهب 6224 جنيها.

وعالميا، أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع طفيف أمس نسبته 0.18% وبقيمة بلغت نحو 3 دولارات.

وصعدت أوقية الذهب إلى 1730.7 دولار، بنهاية تعاملات أمس في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصات العالمية.