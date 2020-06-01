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أسهم أمريكا تهبط في ظل احتجاجات ضد العنصرية

04:59 م الإثنين 01 يونيو 2020
أسهم أمريكا تهبط في ظل احتجاجات ضد العنصرية

الأسهم الأمريكية

القاهرة- وكالات:

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16%، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38%، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19%، إلى 9471 نقطة عند الفتح.

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