مصراوي:

واصل الذهب تحقيق مكاسبه القياسية في الأسواق العالمية حيث واصل ارتفاعه ليقترب من كسر حاجز الـ5 آلاف دولار للأوقية مسجلًا 4985 دولارًا بنسبة ارتفاع 1% في التعاملات المتأخرة، بينما واصلت الفضة ارتفاعها القياسي إذ ارتفعت بنسبة 4.8% لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية حاجز الـ100 دولار للمرة الأولى في تاريخها مسجلة 100.97 دولار للأوقية.

وساهم الطلب الصناعي القوي على الفضة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، في تعزيز مكاسب المعدن الأبيض ودفعه إلى هذه المستويات التاريخية.

ويتوقع محللون أن تشهد أسعار الذهب والفضة مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع ترقب قرارات البنوك المركزية وحركة الدولار والأسواق العالمية.