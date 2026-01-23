كتبت- آية محمد:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 23-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4406 جنيهات للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5665 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6610 جنيهات للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7554 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75540 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234929 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 377700 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55% إلى نحو 4962 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.