إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية

كتب : مصراوي

06:34 م 23/01/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 23-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي
ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4406 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5665 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6610 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7554 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234929 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 377700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55% إلى نحو 4962 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار
شئون عربية و دولية

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار
إبراهيم عيسى ينتقد إلغاء إعفاء الهواتف: المصريون بالخارج ليسوا مهربين -(فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى ينتقد إلغاء إعفاء الهواتف: المصريون بالخارج ليسوا مهربين -(فيديو)
"انتصارات كبيرة للأهلي ومسار وانسحاب جديد".. نتائج مباريات الجولة التاسعة
كرة نسائية

"انتصارات كبيرة للأهلي ومسار وانسحاب جديد".. نتائج مباريات الجولة التاسعة
كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل "عنبر الموت" والعرض قريبا
زووم

كريم الشناوي يبدأ تصوير مسلسل "عنبر الموت" والعرض قريبا
الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء
أخبار مصر

الأرصاد: لا تنخدعوا.. ارتفاع حرارة النهار لا يعني انتهاء الشتاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد يانج أفريكانز.. دوري أبطال أفريقيا