رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد

كتب : حسن مرسي

08:25 م 23/01/2026 تعديل في 08:29 م

أسعار الحديد

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي بنحو 3 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد فترة من الانخفاض الملحوظ.

وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس"، إن أسعار الحديد في المصانع كانت تتراوح خلال شهر أكتوبر الماضي بين 34 ألف و38 ألفًا و200 جنيه للطن.

وأضاف أن إحدى الشركات الكبرى خفضت السعر بمقدار 4 آلاف جنيه، مما دفع معظم الشركات الأخرى لاتباع الخطوة نفسها، ليستقر السعر من نوفمبر وحتى بداية الأسبوع الماضي بين 31 ألفًا و500 و34 ألفًا و200 جنيه.

تابع أن سبب هذا الانخفاض يعود إلى حالة الركود التي أثرت على السوق، مؤكدًا أن المصانع كانت تحتفظ بمخزون كبير من الحديد، وأشار إلى أن الحديد سلعة غير قابلة للتخزين طويلًا، إذ يُعد التخزين تعطيلًا لرأس المال، مما دفع الشركات إلى خفض الأسعار في نهاية عام 2025.

وأوضح الزيني أن السعر الحالي لا يزال أقل من مستويات ما قبل أكتوبر من العام الماضي، لافتًا إلى أن الفارق يصل إلى انخفاض بنحو 1000 جنيه، حيث يبلغ أعلى سعر للطن حاليًا نحو 37 ألف جنيه، مشددًا على أن السوق شهد توازنًا نسبيًا رغم التقلبات الأخيرة.

