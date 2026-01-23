إعلان

أحمد عز: استثمارات جديدة لـ"حديد عز" بقيمة مليار يورو خلال عامين

كتبت- آية محمد:

09:37 م 23/01/2026

شركة حديد عز

قال أحمد عز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حديد عز، إن الشركة تمتلك مشروعات جادة حصلت على تراخيصها، ويخططون لضخ استثمارات تقدر بحوالي مليار يورو خلال العامين القادمين لزيادة الإنتاج.
وأكد عز، في مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، أن الشركة لن تقدم على استثمارات بهذا الحجم إلا إذا كان الاقتصاد المصري يشهد نموًا، مع وجود إصلاحات حقيقية في الضرائب والتجارة، وبنية تحتية قوية يتم إنفاق مليارات الدولارات عليها.

جاءت المقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2026".
وأشار عز إلى أن الاستثمارات في الموانئ والطاقة الكهربائية والطرق تُعد من أهم الاستثمارات التي شهدتها الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن صناعة الصلب هي المستفيد الأول منها.

