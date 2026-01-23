الخارجية الأمريكية: المرحلة الثانية لا يمكن أن تكتمل دون نزع سلاح غزة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية كاريسا جونزاليس، إن مجلس السلام يهدف إلى جعل قطاع غزة أكثر أمناً وازدهاراً، مؤكدة أن الأمن يشكل المدخل الأساسي لأي فرص اقتصادية في القطاع.

ودعت جونزاليس خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى التخلي عن سلاحها.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن نزع السلاح شرط أساسي لبدء إعادة إعمار قطاع غزة واستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق.

وشددت جونزاليس، على أن الإدارة الأمريكية تتوقع التزام حماس بما وقعت عليه، مؤكدة أن أولوية الولايات المتحدة هي أن يكون القطاع خالياً من السلاح.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن فتح معبر رفح يعد جزءا أساسيا من خطة السلام في غزة، مشيرة إلى أن الاتفاق قد يواجه بعض العقبات، وهو ما استدعى تشكيل مجلس السلام لمعالجتها.

وأضافت جونزاليس، أن المعبر سيفتح للعبور في الاتجاهين، مؤكدة أن هذا الملف يخضع لمتابعة دقيقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في قطاع غزة، وتسعى إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالسلام، لافتة إلى العمل على إنشاء قوة دولية للاستقرار في القطاع.

كما شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على التزام أمريكا بجعل غزة أكثر أمنا واستقرارا، معتبرة أن ترامب يقف مع شعب غزة من أجل مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.