زحام شديد على مكاتب البريد مع بدء صرف معاشات شهر يونيو

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كتبت- ياسمين سليم:

تصوير- محمود بكار:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، صرف معاشات شهر يونيو، لمن يتقاضون ألف جنيه فأقل من مكاتب الهيئة القومية للتأمينات والبريد.

وبحسب بيان سابق للوزارة سيستمر صرف المعاشات لهذه الفئة اليوم وغدًا.

وشهدت مكاتب البريد زحاما شديدًا مع بداية عملية الصرف.

كما بدأت الوزارة اليوم صرف جميع المعاشات من خلال منافذ الصراف الآلي.

ووفقًا لخطة صرف المعاشات سيتم الصرف لمن يبلغ معاشه أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف أيام الأربعاء والخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأحد والاثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

كما يتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.