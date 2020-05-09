أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض
09:44 ص السبت 09 مايو 2020
القاهرة- وكالات:
أغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات مساء أمس على انخفاض نسبته 0.78%، مقارنة مع بداية التعاملات.
وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 13.3 دولار لتصل إلى 1702.7 دولار للأوقية الواحدة.
واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية.
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