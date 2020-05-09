أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات مساء أمس على انخفاض نسبته 0.78%، مقارنة مع بداية التعاملات.

وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 13.3 دولار لتصل إلى 1702.7 دولار للأوقية الواحدة.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية.