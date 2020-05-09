أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

09:44 ص السبت 09 مايو 2020
أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية تعاملات مساء أمس على انخفاض نسبته 0.78%، مقارنة مع بداية التعاملات.

وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 13.3 دولار لتصل إلى 1702.7 دولار للأوقية الواحدة.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية.

أسعار الذهب الذهب انخفاض الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان