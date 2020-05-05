رغم زيادة المبيعات.. أرباح دايس للملابس تتراجع 24.5% العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة، خلال العام الماضي، بنسبة 24.5% لتسجل 120.8 مليون جنيه مقابل 160 مليون جنيه في 2018، على الرغم من زيادة إيراداتها.

وبحسب القوائم المالية المجمعة، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2019، إلى 1.57 مليار جنيه مقابل 1.52 مليار جنيه في عام 2018.

ووفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة، بلغ صافي قيمة التصدير 929.5 مليون جنيه خلال العام الماضي.

لكن على جانب آخر، ارتفعت مصروفات الشركة وتكلفة مبيعاتها العام الماضي، مقارنة بالعام 2018، حيث زادت تكلفة المبيعات من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات البيع والتوزيع إلى 70.3 مليون جنيه مقابل 47.5 مليون جنيه، ومصروفات عمومية وإدارية إلى 123.7 مليون جنيه مقابل 120.4 مليون جنيه.

وزادت المصروفات التمويلية خلال العام الماضي إلى 113.8 مليون جنيه مقابل 91.9 مليون جنيه.

ويتبع شركة دايس القابضة 8 شركات تابعة، بعدما قررت الجمعية العمومية لشركة آرت لاين للتجارة والتوكيلات تصفيتها في يوليو 2018، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة.

وتعمل شركة دايس للملابس الجاهزة، في صناعة الملابس الجاهزة باختلاف أنواعها، التطريز والطباعة واستيراد الخامات، ومستلزمات الإنتاج، والماكينات والمعدات وقطع الغيار والتصدير للأسواق الخارجية.