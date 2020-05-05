ننشر جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة بعد تقسيمها على 4 أيام

كتب- مصطفى عيد:

نشرت وزارة المالية على صفحتها على "فيسبوك" جداول صرف مرتبات شهر مايو الجاري بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك بعد تقديمها مواعيد الصرف هذا الشهر، وتطبيق نفس النظام الذي اتبعته في أبريل عبر صرف المرتبات على 4 أيام.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال في بيان يوم الجمعة الماضي، إنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارا من الاثنين 18 مايو بدلا من يوم السبت 23 من الشهر نفسه.

وأوضح الوزير، أنه تم تقسيم صرف المرتبات على الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

وفيما يلي جداول صرف المرتبات للوزارات والهيئات خلال شهر أبريل الجاري:

وطالب معيط، الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تساعد أيضا في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية.

وناشدت الوزارة العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن كل الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.