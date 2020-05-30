أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكمامة إجباري.. الغرف التجارية تلزم منتسبيها بإجراءات الوقاية من كورونا

04:05 م السبت 30 مايو 2020
الكمامة إجباري.. الغرف التجارية تلزم منتسبيها بإجراءات الوقاية من كورونا

إبراهيم العربي

كتبت_ دينا خالد:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن تعليمات مجلس الوزراء التي سيتم تطبيقها بداية من اليوم السبت، تم تعميمها على كافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف العربي، في بيان اليوم، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يعمل على زيادة التعاون مع الحكومة لتنفيذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار العربي، إلى أن الاتحاد ناشد منتسبية في القطاعات المختلفة بضرورة زيادة شروط التعامل سواء فيما بين العاملين أو العملاء والتشديد على إرتداء الكمامة كإجراء أساسي وشرط لدخول الشركات والمؤسسات مع مراعاة تطبيق كافة الشروط الأخرى كعدم وجود تجمعات والتباعد في اللقاءات المختلفة والالتزام بالمطهرات.

وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم السبت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، و تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة العيد وهي الإجراءات التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان المبارك بجانب إرتداء الكمامة بشكل الزامي.

إبراهيم العربي الاتحاد العام للغرف التجارية الوقاية من كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان