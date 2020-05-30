الكمامة إجباري.. الغرف التجارية تلزم منتسبيها بإجراءات الوقاية من كورونا

كتبت_ دينا خالد:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن تعليمات مجلس الوزراء التي سيتم تطبيقها بداية من اليوم السبت، تم تعميمها على كافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف العربي، في بيان اليوم، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يعمل على زيادة التعاون مع الحكومة لتنفيذ كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار العربي، إلى أن الاتحاد ناشد منتسبية في القطاعات المختلفة بضرورة زيادة شروط التعامل سواء فيما بين العاملين أو العملاء والتشديد على إرتداء الكمامة كإجراء أساسي وشرط لدخول الشركات والمؤسسات مع مراعاة تطبيق كافة الشروط الأخرى كعدم وجود تجمعات والتباعد في اللقاءات المختلفة والالتزام بالمطهرات.

وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم السبت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، و تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة العيد وهي الإجراءات التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان المبارك بجانب إرتداء الكمامة بشكل الزامي.