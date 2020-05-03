بعد قفزته الكبيرة أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيها للجرام، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنحو 646 جنيها، وعيار 24 بنحو 861 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5960 جنيها.

واليوم عطلة رسمية للبورصات العالمية.