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أسعار النفط ترتفع مع تعزز الآمال في تعافي الطلب

10:19 ص الإثنين 25 مايو 2020
أسعار النفط ترتفع مع تعزز الآمال في تعافي الطلب

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ماحية خسائرها المبكرة، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش. وزاد الخام الأمريكي 27 سنتا أو 0.82% مسجلا 33.52 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار ما‭ ‬زالت منخفضة نحو 45% منذ بداية العام الحالي.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "أسواق النفط تركز على فرص تخفيف إجراءات الغلق الشامل".

وجاءت أحجام التداول هزيلة، ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج، وفقا للوكالة.

أسعار النفط

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