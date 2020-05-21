أسعار الدولار ترتفع 4 قروش جديدة في البنوك بنهاية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
صعد متوسط أسعار الدولار في البنوك، بنحو 4 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع، مقابل 15.77 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع أمس.
وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنوك، القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
وارتفع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.
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