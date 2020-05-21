أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

أسعار الدولار ترتفع 4 قروش جديدة في البنوك بنهاية تعاملات الخميس

04:09 م الخميس 21 مايو 2020
أسعار الدولار ترتفع 4 قروش جديدة في البنوك بنهاية تعاملات الخميس

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

صعد متوسط أسعار الدولار في البنوك، بنحو 4 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع، مقابل 15.77 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع أمس.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنوك، القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار العملات سعر الدولار

الخبر التالى:

"أبو الفتوح" لمصراوي: 106 مليارات جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ 15%

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 14229

    عدد المصابين

  • 3994

    عدد المتعافين

  • 680

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5019676

    عدد المصابين

  • 1913103

    عدد المتعافين

  • 328565

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"السيسي" يوجه بمنع البناء في 3 محافظات بشكل كامل