زيادة مبيعات طلعت مصطفى بالربع الأول رغم إجراءات كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الإيرادات.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها حققت صافي ربح خلال الثلاثة شهور الأولى من العام بقيمة 375 مليون جنيه مقابل 361 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 4%.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الفترة (يناير – مارس 2020) بنسبة 5% لتسجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير.

وقالت الشركة إنها حققت مبيعات عقارية خلال الربع الأول من العام بقيمة 2.2 مليار جنيه رغم الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها في مارس الماضي، والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس الماضي، فرض حظر تجول على المواطنين، وإغلاق عدد من المحلات والمولات والسينمات، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كوورنا.