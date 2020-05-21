أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

زيادة مبيعات طلعت مصطفى بالربع الأول رغم إجراءات كورونا

01:14 م الخميس 21 مايو 2020
زيادة مبيعات طلعت مصطفى بالربع الأول رغم إجراءات كورونا

مجموعة طلعت مصطفى

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الإيرادات.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها حققت صافي ربح خلال الثلاثة شهور الأولى من العام بقيمة 375 مليون جنيه مقابل 361 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 4%.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الفترة (يناير – مارس 2020) بنسبة 5% لتسجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير.

وقالت الشركة إنها حققت مبيعات عقارية خلال الربع الأول من العام بقيمة 2.2 مليار جنيه رغم الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها في مارس الماضي، والإجراءات المرتبطة به قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس الماضي، فرض حظر تجول على المواطنين، وإغلاق عدد من المحلات والمولات والسينمات، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كوورنا.

مجموعة طلعت مصطفى فيروس كورونا أرباح الشركات

الخبر التالى:

مصر للألومنيوم تشكل لجنة لدراسة تأثيرات كورونا على الشركة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: "عندنا تقريبًا 71 ألف حالة كورونا وليس 14 ألفًا"