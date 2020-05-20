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ارتفاع الخيار وتراجع الكوسة.. أسعار الخصر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:57 ص الأربعاء 20 مايو 2020
ارتفاع الخيار وتراجع الكوسة.. أسعار الخصر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخصر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والخيار بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وفي المقابل تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، ليتراوح بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لمجموعة من الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.9 و3.6 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 4 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.
المشمش بين 8 جنيهات و12 جنيها.
الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخصر الطماطم البطاطس أسعار الفاكهة الجوافة الفراولة

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