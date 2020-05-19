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الدولار يصعد في 4 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

04:17 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الدولار يصعد في 4 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

أسعار الدولار


كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بسنتواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنكي التعمير والإسكان، والبركة إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك العربي الإفريقي إلى15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه بنك الأسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

أسعار العملات سعر الدولار

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