أسعار الذهب تعاود التراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض الجرام بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 760 جنيهًا مقابل 765 جنيهًا، أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 651 جنيهًا، وعيار 24 بنحو 869 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 6080 جنيهًا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 2.5 دولارات بنسبة 0.15%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1735 دولارات في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بشكل كبير أمس الاثنين، حيث سجل الجرام مستوى قياسيا جديدا.