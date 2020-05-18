أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

اقتصاد اليابان ينكمش 3.4% خلال الربع الأول من العام

10:30 ص الإثنين 18 مايو 2020
اقتصاد اليابان ينكمش 3.4% خلال الربع الأول من العام

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشا وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشكل ذلك أول ركود منذ النصف الثاني من 2015، بحسب وكالة رويترز.

وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لانكماش 4.6% وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وتأتي عقب انكماش معدل نسبته 7.3% في الربع السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وعلى أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.9%، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 1.2%، وفقا لما أظهرته للبيانات.

وأظهرت البيانات أيضا أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، تراجع بنسبة 0.7% كما انخفض الإنفاق الرأسمالي 0.5%، في حين نزلت الصادرات 6%.

اقتصاد اليابان فيروس كورونا

الخبر التالى:

البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير ومناشدة.. الدواء المصرية تصدر بيانا بشأن بيع كواشف كورونا على فيسبوك