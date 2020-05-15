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زيادة البوري وتراجع البلطي.. أسعار السمك بالأسبوع الثالث من رمضان

11:30 ص الجمعة 15 مايو 2020
زيادة البوري وتراجع البلطي.. أسعار السمك بالأسبوع الثالث من رمضان

أسعار السمك بالأسبوع الثالث من رمضان

كتبت- شيماء حفظي:

زاد سعر السمك البوري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور، في الأسبوع الثالث من شهر رمضان، بينما انخفض سعر البلطي والمكرونة السويسي.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري اليوم الجمعة بنحو 5 جنيهات، ليتراوح ما بين 40 و 46 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 2 جنيه ليتراوح اليوم بين34 و26 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات للكيلو، ليترواح اليوم بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح اليوم بين 300 و 360 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

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