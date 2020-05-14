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هيئة الرقابة المالية تلزم المتعاملين معها والشركات بارتداء الكمامة

04:41 م الخميس 14 مايو 2020
هيئة الرقابة المالية تلزم المتعاملين معها والشركات بارتداء الكمامة

هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع المترددين على مقرها بالقرية الذكية من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة التدابير الوقائية التي تكفل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إنه يأتي في مقدمة هذه التدابير الالتزام بضرورة ارتداء أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات (Face Mask)- بصفة دائمة- أثناء التواجد بمقر الهيئة خلال مواعيد العمل الرسمية.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بترك المسافة الاجتماعية الآمنة اللازم توافرها بين المترددين على المقر- بالإدارة المركزية لخدمات السوق- حرصا على صحتهم وعلى سلامة صحة موظفي الهيئة وكإجراء تحوطي لضمان استمرارية العمل بالمقر.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة صحة المواطنين، وإعمالا لأحكام الدستور والقانون، ومراعاة للظروف والأوضاع الصحية الطارئة السائدة حاليا في جميع دول العالم ومنها مصر.

كما أكدت الهيئة ضرورة قيام جميع العاملين في الشركات والجهات والمهن التي تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائهم بالالتزام بتطبيق ذات الإجراءات التحوطية وفي مقدمتها ارتداء أقنعة الوجه الطبية (الكمامات) بصفة دائمة أثناء تواجدهم أو من جانب المترددين على مقار تلك الشركات والجهات طوال ساعات العمل.

وطالبت الهيئة كافة مسؤولي الإدارة التنفيذية بالوحدات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستمرار رفع درجة الاستعداد الوقائي ورفع كفاءة العيادات الطبية لتكون أكثر جاهزية في التعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس.

كما طالبتهم الهيئة أيضا بنشر العديد من وحدات التعقيم بمكاتب وطرقات الشركات والجهات والهيئات المشار إليها، موضحة أن مسؤولي الإدارة التنفيذية بتلك الجهات مسؤولون أمام الهيئة عن تنفيذ تلك التدابير التحوطية لاستمرار العمل، وفقا للبيان.

وشددت الهيئة على أن التعامل مع جمهور المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء داخل مقر الهيئة أو مقرات الشركات أو الجهات أو المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سيكون قاصرا فقط على الذين يرتدون أقنعة الوجه الطبية (الكمامات).

وأشارت إلى ضرورة مراعاة المسافات الاجتماعية الآمنة بين المتعاملين، وتوفير المنظفات والمطهرات الواجب توافرها في هذا الخصوص وبكميات مناسبة في هذا الشأن.

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