البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثاني من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في الثاني من أبريل الماضي.

وجاء القرار موافقا لتوقعات 5 محللين و4 مصرفيين، في تقريرين سابقين لمصراوي هذا الأسبوع، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.