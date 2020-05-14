البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
كتبت- منال المصري:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.
ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثاني من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في الثاني من أبريل الماضي.
وجاء القرار موافقا لتوقعات 5 محللين و4 مصرفيين، في تقريرين سابقين لمصراوي هذا الأسبوع، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
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