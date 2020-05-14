البورصة تواصل التراجع وتهبط 1.1% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة تراجعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، وذلك بعد سلسلة من الصعود استمرت 6 جلسات متتالية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.05% بنهاية التعاملات إلى مستوى 10287 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.58%.

ويأتي تراجع البورصة للجلسة الثانية بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأول، على زيادة ضريبة الدمغة على التعامل بالبورصة لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة بدلا من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 99 مليون جنيه، و7.5 مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 106.5 مليون جنيه.

وكانت البورصة انخفضت أمس الأربعاء بعد سلسلة ارتفاع استمرت 6 جلسات على التوالي، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 1.81% إلى مستوى 10396 نقطة.