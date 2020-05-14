اتحاد المصارف: البنك الأهلي ضمن أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي العربي

كتبت- منال المصري:

قال اتحاد المصارف العربية، في تقرير صادر عن تطورات القطاع المصرفي في 2019، والربع الأول من العام الجاري، إن البنك الأهلي المصري جاء ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى القطاع المصرفي العربي في حجم الأصول.

وتضم لائحة أكبر 10 مصارف عربية (وفقا لأصولها) بحسب ترتيب اتحاد المصارف العربية بنك قطر الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأهلي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي المصري، وبنك الكويت الوطني، ، وبنك الرياض ، ومجموعة سامبا المالية.

وبلغ إجمالي حجم الأصول لهذه المصارف حوالي 1.355 مليار دولار بنهاية عام 2019 وبلغت ودائعها حوالي 935 مليار دولار، وبينما قروضها حققت حوالي 804 مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين في أكبر 10 مصارف عربية حوالي 167 مليار دولار، وأرباحها أكثر من 21 مليار دولار، بحسب التقرير.

وقال البنك الأهلي، في بيان منفصل اليوم، إنه حقق طفرة غير مسبوقة حيث وصل بمحفظة الودائع الخاصة به إلى 1.5 تريليون جنيه وهو الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.

وأوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، أن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التي حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلي المصري بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل.

وأضاف عكاشة أن تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة - التي تتجاوز حصتها السوقية 30% - تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي المصري وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة فى التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته فى خدمة عملائه والاقتصاد القومي.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن تلك المحفظة الضخمة التي قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضي، تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير.

وأوضح أن ذلك يأتي إضافة إلى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.