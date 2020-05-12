مصرفيون: لن يسمح للعملاء بدخول البنوك دون ارتداء كمامة من الأحد المقبل

كتبت- منال المصري:



قال مصرفيون لمصراوي، إن البنوك ستبدأ الأحد المقبل تطبيق التعليمات الخاصة بإلزام العملاء، بارتداء الكمامات، وإن أي عميل لا يرتدي الكمامة لن يسمح له بدخول الفرع.

وأضاف المصرفيون، أن القرار يأتي حرصا على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي، وكذلك العملاء والمتعاملون مع البنوك.

وقرر اتحاد بنوك مصر إلزام عملاء البنوك، والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل بحسب بيان صادر عن الاتحاد أمس الاثنين.

وأكد المصرفيون على أن البنك غير مكلف بتوفير الكمامات للعملاء، فهي تقع على مسؤولية العميل.

ويتزامن هذا القرار مع زيادة اكتشاف وقوع حالات إصابة أو اشتباه بعدوى فيروس كورونا بين عدد من موظفين البنوك، وهو ما ترتب عليه إغلاق بعض الفروع مؤقتا وتعقيمها وكذلك إعطاء اجازة للموظفين المخالطين للحالة المصابة 14 يوما للتأكد من وجود أي أعراض للمرض.

وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك وبنك مصر، إن الكمامة ستكون مسؤولية العميل والبنك ليس مطالب بتوفيرها للعميل.

وأشار إلى أن أي عميل غير ملتزم بارتداء الكمامة لن يدخل الفرع نهائيا طبقا للتعليمات المتفق عليها في البنوك، وذلك حرصا علي سلامة الموظفين وصحة العملاء من العدوى.

وقال إنه على العميل ارتداء الكمامة قبل دخوله للفرع أسوة بما يقوم به في مصلحة الضرائب وإدارة المرور.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن فروع البنك ستطبق التعليمات الصادرة من اتحاد بنوك مصر بعدم دخول أي عميل غير مرتدي الكمامة الطبية بداية من الأحد المقبل حرصا على سلامة العاملين والعملاء بالبنك.

وأشار إلى أن البنك لن يوفر كمامات للعملاء فهي تقع على مسؤولية العميل وليس فروع البنك.

واتفق طارق فايد رئيس بنك القاهرة، مع الآراء السابقة في عدم دخول أي عميل الفرع غير مرتدي الكمامة وان الملتزم بارتداء كمامة الوجه فقط سيدخل الفرع طبقا لتعليمات اتحاد بنوك مصر.

وأشار إلى أن هذا القرار سيكون له جوانب إيجابية في حماية سلامة الموظفين والعملاء بالبنك.

وبدأ البنك التجارى الدولى- مصر من يوم أمس الاثنين الزام العملاء ارتداء كمامة علي الوجه قبل دخول الفرع ويأتى ذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بحسب موقع البنك الإلكتروني.