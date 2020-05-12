الذهب يرتفع عالميا وسط مخاوف من موجة ثانية لإصابات كورونا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة من تجدد إصابات فيروس كورونا المستجد في بعض الدول، واحتمال تصاعد أكبر للتوترات بين الصين والولايات المتحدة، ولكن قوة الدولار كبحت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1698.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1704.10 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مقابل منافسين رئيسيين مع تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وعائدات السندات، مما يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7% إلى 1881.54 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.8% إلى 15.12 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 761.94 دولار، وفقا لرويترز.