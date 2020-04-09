إعلانات الـ "أوت دور" تختفي رغم اقتراب رمضان بسبب كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير – محمود بكار

اختفت إعلانات الأوت دور (لافتات الشوارع) على الرغم من اقتراب موسم رمضان، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أشرف خيري رئيس شعبة الدعايا والإعلان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن سوق الإعلانات الأوت دور يعد الأكثر تأثرا بإجراءات كورونا، بسبب حظر التجول "ومفيش ناس في الشارع هعمل إعلان لمين".

وكانت هذه الفترة من كل عام تشهد منافسة حادة بين الشركات والقنوات الفضائية لحجز أماكنها على إعلانات الأوت دور للفوز بنصيب من كعكة موسم رمضان.

ويمثل سوق إعلانات الأوت دور، نحو 60% من نشاط الإعلانات في مصر، ويرى رئيس الشعبة أنه أكثر أنواع الإعلانات رواجا وطلبا خلال الفترة الماضية، لذلك فإنه سيكون أكثر المتضررين حاليا.

وأوضح خيري، أنه بشكل عام فإن 99% من الشركات سحبت إعلاناتها من السوق، لأن لديها التزامات أكثر، كما أن الشركات المعلنة ستلجأ إلى إعلانات "الفيسبوك" والأونلاين، لمواكبة الأوضاع الحالية.

"الإعلانات ستكون توجيهية، وتعتمد على عدد أقل في التصوير، ولكن لا يمكن الجزم بعدد الشركات التي ستطرح إعلانات في رمضان" بحسب خيري.

ويعمل في سوق الدعايا والإعلانات، نحو 30 ألف عامل وموظف، بخلاف العمالة غير المباشرة، ويبلغ حجم استثمارات القطاع نحو 5 مليارات جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

اقرأ أيضًا:

كيف ستؤثر أزمة كورونا على موسم "إعلانات رمضان"؟



