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أسعار الذهب بمصر تواصل الصعود.. و17 جنيها زيادة بالجرام في 3 أيام

01:17 م الأربعاء 08 أبريل 2020
أسعار الذهب بمصر تواصل الصعود.. و17 جنيها زيادة بالجرام في 3 أيام

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 7 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، لتصل الزيادة إلى 17 جنيها في 3 أيام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 715 جنيها مقابل 708 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 613 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 817 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5720 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 2.2 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1650 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار18 عيار21 عيار24

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