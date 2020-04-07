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بنك ناصر: صرف معاشات بقيمة 642 مليون جنيه لنحو 400 ألف مستحق

01:39 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
بنك ناصر: صرف معاشات بقيمة 642 مليون جنيه لنحو 400 ألف مستحق

بنك ناصر

كتبت- ياسمين سليم:

قال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدي لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك صرف معاششات لنحو 400 ألف عميل بقيمة نحو 642 مليون جنيه، بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن صرف المعاشات بجميع فروع البنك والبالغ عددها 93 فرعًا دون خصم أقساط القروض وذلك في اليوم الخامس لصرف المعاشات.

وصرف البنك معاشات بنحو 642 مليون جنيه لنحو 400 ألف عميل منهم نحو 230 ألف عميل صرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وشهدت الفروع حالة من الهدوء والمتابعة المستمرة من مديرين الفروع لتنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس.

وقال فاروق إن قرار نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة البنك بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تنتهي 9 ابريل المقبل كان له كبير الأثر في منع تزاحم المواطنين، فضلًا عن فتح أبواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وبحسب فاروق فإن البنك ألتزم منذ بدء تداعيات فيروس كورونا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن أصحاب المعاشات والمواطنين ومنها عدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي.

وذكر فاروق أنه تم التنبيه على الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها بالاضافة إلى وجود الاستراحات والكراسي لكبار مع التأكد من وضع المسافات الآمنة بينها وكذلك تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.

بنك ناصر صرف معاشات شريف فاروق

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