رغم تراجع أسعارها.. مبيعات فوانيس رمضان "شبه منعدمة" بسبب "كورونا"

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، لمصراوي، إن أسعار الفوانيس شهدت تراجعا بنحو 10% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، نظرا للاعتماد في التصنيع على مواد خام محلية بنسبة 100%، جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف صفا، أن حجم المبيعات من الإنتاج هذا العام ضعيف جدا، والإقبال شبه منعدم على الشراء، وذلك في ظل وجود حظر التجول.

ووفقا لقول صفا، فإن شوادر بيع الفوانيس والزينة كانت تفرش في المساء، وفي ظل الحظر منذ السابعة مساءً، "مفيش شوادر اتفرشت".

وفرضت الحكومة حظر التجول على المواطنين منذ السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وتراوح سعر الفانوس الخشب بين 3 جنيهات و 200 جنيه بحسب الحجم والخامات، وسعر الفانوس البلاستيك 55 جنيهًا، وسعر الفانوس الخرز يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه بحسب الحجم والخامة، وفقا لقول صفا.

ويبلغ سعر الفانوس المصنوع من الخيامية بين 25 و150 جنيها، وسعر الفانوس الفورجيه يتراوح بين 45 و75 جنيها، وسعر الفانوس الصاج بين 75 جنيها وألف جنيه، بحسب الحجم.

وبحسب صفا، يصل سعر متر الزينة بنحو 10 جنيهات، وسعر متر المفرش إلى 30 جنيها، وسعر العربات المصنوعة من الخيامية على شكل عربات فول وعربات كنافة بنحو 150 جنيها.

ويبلغ سعر العربات المصنوعة على أشكال كرتونة مثل بوجي وطمطم نحو 75 جنيها.

وقال صفا، إن التجار يأملون أن تنتهي مدة الحظر الأسبوع المقبل، كما يأملون بالمدة المتبقية قبل رمضان أن ترفع الإقبال من قبل المواطنين على الشراء.

وأضاف صفا، أن حجم الإنتاج هذا العام من الفوانيس يصل إلى 4 ملايين فانوس ولعبة، بالإضافة إلى مليون فانوس ولعبة تامة التصنيع متبقية من العام الماضي.