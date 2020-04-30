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أسعار النفط تصعد مع بدء تحسن الطلب على الوقود

10:29 ص الخميس 30 أبريل 2020
أسعار النفط تصعد مع بدء تحسن الطلب على الوقود

أسعار النفط


القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على أن تخمة الخام الأمريكية لا تنمو بالسرعة المتوقعة، وأن الطلب على الوقود المنكوب جراء قيود كورونا المستجد بدأ يتحسن، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حتى 17.75 دولار للبرميل وكان مرتفعة 9.2% بما يعادل 1.39% إلى 16.45 دولار في الساعة 0640 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام القياس الأمريكي 22% أمس الأربعاء.

وزاد برنت 5.6% أو 1.27 دولار مسجلا 23.81 دولار للبرميل في معاملات خفيفة، نظرا لحلول أجل عقد يونيو اليوم الخميس.

وصعد العقد إلى 25 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بعد أن ارتفع بنسبة 10% أمس الأربعاء.

وارتفع عقد خام برنت الأنشط لشهر يوليو 1.15 دولار أو حوالي 5% إلى 25.38 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 527.6 مليون برميل، حسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما جاء أقل بكثير من زيادة قدرها 10.6 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع لرويترز.

ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية 3.7 مليون برميل عن مستويات قياسية مرتفعة سجلتها في الأسبوع السابق، حيث عوضت زيادة طفيفة في الطلب على الوقود أثر انتعاش في إنتاج المصافي.

وقال وارن باترسون مدير استراتيجية السلع الأولية في آي.إن.جي، "إذا رأينا استمرارا لهذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة، فقد ينبئ بأن سوق النفط ربما تجاوزت الأسوأ".

أسعار النفط

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