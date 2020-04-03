بنك الاستثمار الأوروبي يتوقع ركودا عالميا عنيفا بسبب كورونا

كتبت- منال المصري:

توقعت ديبورا ريفولتلا كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، إن تقديرات بنك الاستثمار الأوروبي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة غير مسبوقة والدخول في مرحلة ركود عالمي عنيف، تتطلب استجابة سريعة من دول العالم.

وأشارت في بيان صادر عن البنكً اليوم إلى أن مراجعة بيانات مؤشرات الاقتصاد الكلي الأسبوعية كشفت عن تداعيات إقتصادية سلبية كبيرة من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد “19.

وأكدت ديبورا أن الإقتصاد العالمي سوف يشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة، وبحسب ديبورا" بالرغم من الإستجابة السريعة لعدد من الحكومات لهذا التحدي عن طريق اقتراح ووضع عدد من السياسات الاقتصادية المهمة لمواجهة هذه التداعيات السلبية، إلا أن توقعات كل المحللين الاقتصاديين تشير إلي ركود عالمي يوازي في أثره أو يفوق الأزمة الإقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008-2009 ولمدة زمنية يصعب تقديرها في الوقت الحالي.

وأضافت :"لا ينبغي الاستهانة بالآثار الاقتصادية طويلة المدى لكوفيد 19 خاصة في دول الإتحاد الأوروبي حيث العلاقة بين الاقتصاد الحقيقي وأسواق المال ستنعكس علي العلاقة بين الشركات والبنوك من ناحية والبنوك والديون السيادية من ناحية أخري. وهو ما حدث خلال أزمة الديون السيادية".

ونوهت إلي أن احتواء التداعيات الاقتصادية السلبية، يجب أن تكون الاستجابات الوطنية على نطاق الاتحاد الأوروبي منسقة وسريعة. كما تحتاج إلى استهداف القطاعات الأكثر تضرراً من الاقتصاد ومعالجة قدرة النظم الصحية على سبيل الأولوية.

وأشارت إلي أنه مستوى الاتحاد الأوروبي رصدنا الدول الأعضاء في الإتحاد تستجيب للأزمة من خلال تدابير مالية وضمانات تتراوح من 1٪ إلى أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي لكن الأزمة الأوروبية والعالمية تتطلب استجابة أوروبية متكاملة حيث تعتمد الاقتصادات الاوروبية على بعضها البعض ونأمل أن نرى المزيد من الإجراءات الأوروبية المشتركة في الأيام المقبلة.

وكان بنك الإستثمار الأوروبي أعلن في 16 مارس 2020 عن تدبير 40 مليار يورو لدعم الشركات الأوروبية المتأثرة بسبب الأزمة خلال الفترة القادمة، كما يعمل البنك المملوك للاتحاد الأوروبي حاليا على وضع خطة لدعم الاقتصادات الأوروبية وغير الأوروبية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.