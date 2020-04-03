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الذهب يتجه لتراجع أسبوعي عالميا بسبب ارتفاع الدولار

12:58 م الجمعة 03 أبريل 2020
الذهب يتجه لتراجع أسبوعي عالميا بسبب ارتفاع الدولار

الذهب يتجه لتراجع أسبوعي عالميا

القاهرة – وكالات:
استقرت أسعار الذهب دون تغيير يُذكر يوم الجمعة، إذ يكبحها ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.
وبحسب وكالة رويترز، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1612.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.4 % أمس الخميس إذ أجج ارتفاع قياسي لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس وقاد طلبا على الملاذ الآمن.
وانخفض المعدن الأصفر 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن قفز 8% في الأسبوع السابق. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1631.40 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب لم يتمكن من تكوين موجة صعود بسبب ارتفاع الدولار بصفة عامة.
والدولار مرتفع 0.4% مقابل عملات منافسة رئيسية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوع في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف حيال ركود عالمي.
وربح الذهب ما يزيد عن 6% منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

تراجع الذهب أسعار الذهب الدولار

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