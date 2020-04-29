شركة بوينج تخفض العمالة 10% بسبب جائحة كورونا

القاهرة- وكالات:

قال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للعاملين اليوم الأربعاء إن أكبر شركة صناعة طائرات أمريكية ستخفض حجم العمالة بنحو 10% وسط تراجع حاد للطلب على السفر بسبب جائحة كورونا.

وكتب كالهون في رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عيها رويترز "بدأنا التحرك لخفض عدد العاملين بنحو 10% من خلال المزج بين الاستغناء الطوعي والدورة الطبيعية والاستغناء غير الطوعي عند الحاجة".

وتابع أن بوينج ستحتاج للقيام "بتخفيضات أكبر في القطاعات الأكثر انكشافا على أوضاع عملائنا التجاريين.. أكثر من 15% على مستوى الطائرات التجارية وأنشطة الخدمات فضلا عن عمليات شركتنا".

وتوظف بوينج نحو 160 ألفا في أنحاء العالم.