شركة بوينج تخفض العمالة 10% بسبب جائحة كورونا
القاهرة- وكالات:
قال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للعاملين اليوم الأربعاء إن أكبر شركة صناعة طائرات أمريكية ستخفض حجم العمالة بنحو 10% وسط تراجع حاد للطلب على السفر بسبب جائحة كورونا.
وكتب كالهون في رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عيها رويترز "بدأنا التحرك لخفض عدد العاملين بنحو 10% من خلال المزج بين الاستغناء الطوعي والدورة الطبيعية والاستغناء غير الطوعي عند الحاجة".
وتابع أن بوينج ستحتاج للقيام "بتخفيضات أكبر في القطاعات الأكثر انكشافا على أوضاع عملائنا التجاريين.. أكثر من 15% على مستوى الطائرات التجارية وأنشطة الخدمات فضلا عن عمليات شركتنا".
وتوظف بوينج نحو 160 ألفا في أنحاء العالم.
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