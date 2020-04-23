البورصة تقفز 3.26% بنهاية آخر جلساتها قبل شهر رمضان
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 3.26% إلى مستوى 10120 نقطة، وهي الجلسة الأخيرة قبل بدء شهر رمضان المبارك غدا الجمعة.
وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 3.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.06%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 74.2 مليون جنيه، و38 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 112.1 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.75% إلى مستوى 9801 نقطة، وسط ضغوط من مبيعات أجنبية وعربية.
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