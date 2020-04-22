القباج: صرف 665 مليون جنيه لنحو 1.4 مليون مستفيد من "تكافل وكرامة"

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن نحو 1.4 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة صرفوا ما يقرب من 665 مليون جنيه من معاشات البرنامج عبر مكاتب البريد خلال الفترة منذ يوم السبت الماضي 18 أبريل وحتى مساء أمس الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن المستفيدين من البرنامج صرفوا معاشات شهر أبريل من خلال 4575 ماكينة مقسمة على 3360 مكتب بريد، ومن المقرر أن يستمر الصرف لبقية المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة حتى نهاية الشهر.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤولي هيئة البريد المصري.

كما وجهت القباج جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع المحافظات وجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانية لعملية الصرف بجميع مكاتب البريد بالمحافظات، وعمل غرف عمليات فرعية لمتابعة شكاوي المواطنين.

ووجهت الوزيرة أيضا باتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتمت عملية الصرف بسلاسة بالغة ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوي أو عقبات أو حالات تكدس في عمليات الصرف، وفقا للبيان.

ويصل عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" إلى حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالي 12 مليون فرد، ويبلغ اجمالي الدعم المخصص للبرنامج هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه، بحسب الوزارة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مؤخرا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا https://tk.moss.gov.eg

وقالت إن هذه الخدمة تأتي في إطار تنفيذها حزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري.

وأضافت أن هذه الخدمات تأتي اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي.