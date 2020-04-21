"القضاء وهيئات رقابية".. من يصرف مرتبات أبريل من موظفي الدولة اليوم؟

كتب- مصطفى عيد:

تواصل وزارة المالية اليوم الثلاثاء، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن تحصل الدفعة الثالثة من موظفي الحكومة على مرتبات أبريل في ثالث أيام الصرف.

وتطبق وزارة المالية نظاما جديدا هذا الشهر لصرف المرتبات من أجل تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

ويتضمن النظام الجديد لصرف المرتبات، والذي بدأ تطبيقه أمس الأول الأحد، توزيع صرف مرتبات شهر أبريل لموظفي الحكومة على مدار 4 أيام بحسب الوزارات والجهات المقرر الصرف لها.

ورغم إجازة البنوك بدأت وزارة المالية أمس وأمس الأول في صرف أول دفعتين من العاملين بعدد من الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي.

ومن المنتظر أن تحصل الدفعة الثالثة من العاملين في عدد آخر من الوزارات والجهات التابعة لها والجهات المستقلة، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، والتي تتمثل في الآتي:

1- الوزارات والجهات التابعة لها: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

3- الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.