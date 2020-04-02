المركزي يوافق التوقعات ويقرر تثبيت أسعار الفائدة

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وبحسب بيان من المركزي، قرر البنك أيضا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.75%، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وجاء قرار المركزي موافقا لتوقعات أغلب المحللين، وذلك بعد خفض استثنائي 3% لأسعار الفائدة في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في 16 مارس الماضي، وذلك ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير.