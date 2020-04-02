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البورصة ترتفع بنهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع

02:48 م الخميس 02 أبريل 2020
البورصة ترتفع بنهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

عادت البورصة إلى الصعود خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، وذلك بعد هبوطها الحاد أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.32% إلى مستوى 9455 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.97%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي شراء بقيمة 336.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 322.6 مليون جنيه، و13.5 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استأنف هبوطه الحاد خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 1.76% إلى مستوى 9425 نقطة.

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